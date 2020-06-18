裕隆(2201)為打消去年度虧損，將動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損。總經理姚振祥指出，裕隆目前仍有200多億元累積公積，預計減資後每股淨值46.4元。此外，與鴻海預計第三季將成立新公司。

裕隆今日舉行股東會，是嚴陳莉蓮接任董事長後第二次主持，這一年多來公司進行多項的重大變革，引起各界關注，股東會結束，嚴陳莉蓮不發一語快速離開會場。

裕隆汽車108年營業收入302.62億元，淨損244.6億元，虧損主因為納智捷自主品牌在兩岸銷售未如預期。依穩健保守原則，針對108年帳上車型技術資產，進行提列資產減損，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，減資後實收資本額調降至100億元，主要目的為改善財務結構，有助於提升未來每股淨值及每股盈餘。

總經理姚振祥指出，裕隆目前仍有200多億元累積公積、公司本業長期仍是獲利，減資後每股淨值46.4元。裕隆現在仍有很多土地沒有重估，且本業長期獲利，自有品牌納智捷經過去年策略調整，希望未來可以重新整理出發。

此外，今年裕隆集團華創車電與鴻海合資推動開放平台，主要布局進入電動車領域，預計第三季將成立新公司，屆時會再對外說明。

(時報資訊)