湧德(3689)積極強化自動化生產能力及擴大整合元件產品應用，開發應用於資料庫中心光傳輸模組前端連接器，深蹲3年終於開始進入收割期，受惠於5G基礎建設及雲端資料庫中心等網通設備需求暢旺，湧德業績自4月起展現強勁成長力道，5月合併營收達4.99億元，創下歷史新高，湧德表示，公司營運谷底已過，業績可望自第2季重回獲利軌道，上半年業績可望比去年同期好，下半年亦將優於上半年，今年起業績將一年比一年好。

湧德主要產品為整合型RJ45，過去主要應用為PC，受到PC產業市況不佳影響，導致公司近兩年業績平平，為強化競爭力，公司除將產品線朝網通產品佈局，積極拓展RJ45在網通產品的應用，原本的整合式元件(含濾波器及機構件)也因應客戶需求提供分離元件，在生產端部分，公司積極強化自動化生產能力，隨著產品佈局及產線自動化能力提升，讓公司營運現轉機。

新冠肺炎疫情全球延燒，遠距生活帶動PC、伺服器及資料庫中心需求，各國亦加速推動5G基礎建設，讓PC及網通相關整合元件需求強勁，在訂單湧入下，湧德4月及5月合併營收大躍進，5月合併營收達4.99億元，年成長31.53%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收達19.14億元，在第2季營收衝高下，湧德預估，第2季獲利將遠優於第1季，上半年將比去年同期好。

看好高頻高速傳輸需求，湧德自2018年開始投入開發光傳輸模組前端連接器，並於去年底開始出貨，據了解，此產品主要應用在資料庫中心機房中機櫃與機櫃之間，隨著資料庫中心建置需求攀升，此產品出貨正逐步放量中，預估明年佔公司營收比重有機會達5%到10%。

湧德今天舉行股東會，會中通過每股配息0.5元，在產品佈局及產線調整效益顯現下，湧德審慎樂觀看待未來營運，湧德表示，公司營運谷底已過，業績可望自第2季重回獲利軌道，上半年業績可望比去年同期好，今年起業績將一年比一年好。

(時報資訊)