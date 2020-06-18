新冠病毒疫情在歐洲日漸趨緩，許多足球聯賽都陸續閉門重啟，五大聯賽繼德甲和西甲後，英超和義甲也將在本週先後復賽。義甲冠軍目前懸而未決，尤文圖斯和拉齊歐僅1分差距，鹿死誰手可能要到最後一個比賽日才能揭曉；至於英超冠軍，球迷關心的焦點則是「紅軍」利物浦能否締造隊史首次封王的紀錄。

英超因新冠病毒疫情停擺之前，紅軍在積分榜上以27勝1和1敗積分82分高居第一，領先排名第2的曼城多達25分。少賽一場的曼城週中踢完對兵工廠的補賽後，仍然落後22分，在各隊剩下9輪比賽的情況下，利物浦最快將可在本輪提前封王。

然而，紅軍近冠情怯早有先例，而且本週作客古德森公園球場，對壘同城宿敵艾佛頓，難度並不低。艾佛頓在去年12月因戰績不佳換帥，義大利名宿安切洛蒂走馬上任，帶領球隊在8輪聯賽中拿下5勝2和1敗的佳績，可惜在賽事停擺前的最後3輪面對兵工廠、曼聯和切爾西3支強隊，黯然吞下1和2敗，使得一度升至第8的排名又下滑至如今的12位。但值得注意的是，艾佛頓主場戰績7勝4和3敗，在20隊中排名第7，聯賽近7個主場4勝3和，包括擊敗切爾西、踢平兵工廠和曼聯，紅軍想過關絕不輕鬆。

利物浦在賽事停擺前正處於本季最低潮，近4場比賽輸了3場，包括0：3作客不敵沃特福德吞本季英超首敗、足總盃作客0：2被切爾西淘汰、歐冠16強第二回合主場歷經加時以2：3被馬德里競技逆轉而出局……休兵3個多月雖然讓主力球員得到充份休息，但久疏戰陣能否恢復比賽狀態卻是個未知數。

利物浦在同城內戰中已經接近10年沒有敗績，但作客要拿走3分仍是困難重重，最近7個賽季，紅軍在古德森公園僅僅拿到1勝6和。以此推測，艾佛頓應有能力在主場守住至少1分，推薦受讓主勝，亦可直攻和局，或嘗試正確比數0：0和1：1。

(中時電子報)