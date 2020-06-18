據第一財經報導，大陸國家稅務總局的數據顯示，今年近3000萬戶參評的全大陸納稅信用評價結果中，A級企業數量明顯增加。大陸國家稅務總局納稅服務司副司長張維華表示，從今年評價結果看，說明廣大納稅人依法誠信納稅的意識、意願、能力都在增強。

大陸的稅務部門每年都會依據主觀態度、遵從能力、實際結果和失信程度等4個角度、近100項評價指標，針對企業納稅人信用狀況進行評價，評價結果由高到低分為A、B、M、C、 D等5個級。

數據顯示，今年A級企業172萬戶，年增37％，占總戶數約5.85％，比去年占比提高了0.96個百分點；B級和M級企業總量達到2489萬戶，占84.67％，其中，B級占比提升近2個百分點，M級占比則下降0.84個百分點；C級和D級企業共計279萬戶，較去年減少近19萬戶，占比9.48％，較去年下降超過2個百分點，連續2年下降。

對於企業，納稅信用越高，在融資相關需求的申請上就更加容易，三元機箱製造有限公司經理李鐵樓說，之所以能順利拿到貸款，靠的是多年來一直保持良好的納稅信用，這為公司復工復產幫了大忙。該公司憑藉A級的納稅信用，很快收到銀行提供的人民幣500萬元貸款。

另外，優質納稅信用還可以更快享受增值稅增量留抵退稅，領取更多的增值稅發票用量等，節省企業成本。江西新余東亞汽車銷售服務有限公司總經理鄧建新說，零售業平時開票量較大，被評為A級納稅人後，可以單次領取3個月的增值稅發票用量，如果需要調整還可以隨時提出申請、即刻辦結，極大減低了辦稅時間成本。

張維華表示，稅務部門接下來將按大陸中央相關部署，完善納稅信用管理制度、優化納稅信用評等方式、拓寬評價結果共享應用管道，讓守信企業一路暢通，努力推動稅收誠信與國家治理現代化全面接軌，服務經濟社會高質量發展。

(旺報 )