中央銀行標售400億元2年期定存單，得標加權平均利率0.32％，續創歷史新低，較5月的0.347％下滑2.7個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管表示，主要因過剩資金積極進場搶標的結果。

因應肺炎疫情衝擊，央行3月跟進全球降息救市腳步，卻造成市場閒錢多到爆，4月以來標售的364及2年期定存單得標加權平均利率屢屢探底。根據央行公布的2年期定存單標售結果，共吸引1,751.5億元資金進場搶標，投標倍數4.38倍，遠高於長期平均水準的3～3.5倍，得標加權平均利率再創新低，並且低於市場預估的最低0.33％。

銀行資金調度主管指出，肺炎疫情續衝擊全球金融市場，經濟衰退疑慮下，主要央行紛紛降息及寬鬆救市，央行第一季跟進降1碼（0.25個百分點），重貼現率下調至1.125％的史上最低。從這次2年期定存單標售結果續創歷史新低，反應錢真的多到爆出來了，第二季再降息真的沒什麼意義，只是讓閒錢更多而已。

銀行資金調度主管認為，疫情未除之下，雖然台灣控制相對好，但企業受國際市場影響，保守態度不變，銀行閒置資金多到爆，去化難上加難，只好積極尋求相對穩定去處，積極搶標2年期定存單，得標加權平均利率恐怕是「只有更低、沒有最低」。

央行是從2013年8月開始標售，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月再調高至300億元，2017年8月二度調高為400億元至今。但針對市場短期資金需求，會因季節性因素而趨緊，也進行彈性調整，尤其是農曆年前，因此過去在2015年2月、2017年1月、2019年1月、2020年1月均停標一期。

(工商 )