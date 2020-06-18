行政院會今天核定內政部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，未來6年將編列60億元經費，透過跨部會橫向整合，協助鄉鎮改善空間環境，支援在地創生產業的加值發展，打造具在地特色的魅力城鎮，以吸引青年回鄉，落實城鄉均衡發展。

內政部表示，過去地方為爭取資源，提出的建設需求往往都是個別零星或以硬體為導向的建設計畫，難以發揮整體效益，未來新一期計畫的補助資源，將以競爭方式，盤點具發展潛力且完成跨域整合的案件為優先，即先由直轄市、縣市政府或鄉鎮市公所自組跨域合作團隊，盤點在地資源，提出地方整體發展願景及行動方案，並依地方實際需求結合相關部會資源共同投入，以發揮整合投資綜效。

內政部指出，新一期計畫的執行重點將聚焦於「改善公園綠地」、「生態水岸環境營造」、「重要節點景觀改造」、「閒置空間活化再利用」、「創生環境空間改善」及「社區環境自力營造」等6大項目，以及納入「環境景觀總顧問」與「社區規劃師駐地輔導計畫」等2項配套措施，改造城鄉魅力據點，點亮地方特色景觀，促進地方的活絡與發展。

內政部營建署表示，為了讓更多地方政府瞭解創生環境營造推動重點，並透過競爭機制協助所轄的鄉、鎮、市提出申請，後續將舉辦系列工作坊，邀請學者專家和地方政府充分溝通，希望透過部門資源「跨域合作」、鄉鎮「競爭拔尖」及「青年參與」的推動方式，串連地方產業、景觀、生活及生態環境資源，打造出城鎮特色品牌，營造具有文化、綠意、美質的生活環境。

蘇揆在裁示時說，這項計畫預計6年投入60億元，內政部應妥善建立評比機制，以均衡區域整體建設為出發，並優先配合地方創生計畫，協助地方遴選潛力鄉鎮，透過產官學界攜手合作，發揮政府資源整合投資效益，加速提升城鎮，特別是偏鄉地區國人生活品質，營造幸福生活。

(中時 )