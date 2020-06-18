針對北韓嗆聲、炸毀兩韓聯絡處辦公大樓以及重新在邊境恢復軍事活動，美國總統川普17日以北韓政權持續造成「不尋常且非凡的」威脅為由，把針對北韓的既有制裁延長一年。

據韓聯社報導，川普在呈送國會的例行通知中寫道，他正延續自2008年6月發布「針對北韓的國家緊急狀態」，這項行政命令在川普及前幾任政府下進一步擴大，要求基於北韓的核子及彈道飛彈計畫及予以制裁。

川普向國會表示，在朝鮮半島上，可用於武器的可裂材料（fissile material）不僅存在，且有擴散風險；此外，北韓政府的行動和政策，持續對美國國家安全、對外政策及經濟構成不尋常且非凡的威脅。

川普在另一封信中，也特別提到北韓持續發展核子及飛彈計畫，還有北韓政府「其他挑釁的、破壞穩定的、壓迫性的」行動及政策。

根據法規，若總統未在一年效期屆滿日之前的90天內續簽，國家緊急狀態即自動終止。總統依例都會延長國家緊急狀態，特別是目前朝鮮半島情勢高度緊張，北韓對南韓的軍事威脅與日俱增。

(中時電子報)