身心障礙可否停審 司法院開會討論 13:462020/06/18 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為使精神或心智障礙的訴訟規定更加明確及周妥，司法院召開「刑事程序制度研議委員會」，審檢辯學代表有人認為，以「身心障礙」作為認定就審能力之範圍，恐失之過寬，司法院將綜整各方意見及研擬修正條文初稿。 被告身心狀況而停止審判部分，有委員主張應明定停止審判之聲請權及駁回聲請之抗告權，也有人認為其他得停止審判之情形，應由法院依職權決定，就欠缺就審能力且無回復可能之情況，法院應以不受理判決終結程序，惟有委員認為回復可能性之認定困難，且現行已有時效完成後諭知免訴判決之機制可憑為處理。 (中時 ) #障礙 #司法院 #審判 #身心障礙 #委員 也許您會感興趣 社會熱門新聞 獨家》後備指揮部少校扛業務壓力大 當辦公室同仁面持刀自傷 - 社會 「少龍」擁嫩妹仙女班現金8000萬 律師嘆：唸什麼台大法律！ - 社會 陸認了！北京疫情「鮭魚是清白」 40處驗出新冠病毒 - 社會 彰化老廠竟涉共諜案！3年帶10多位將領赴陸「面見高官」 - 社會 影》被騙180萬元2嫌遭逮 澎恰恰現身說真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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