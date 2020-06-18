為使精神或心智障礙的訴訟規定更加明確及周妥，司法院召開「刑事程序制度研議委員會」，審檢辯學代表有人認為，以「身心障礙」作為認定就審能力之範圍，恐失之過寬，司法院將綜整各方意見及研擬修正條文初稿。

被告身心狀況而停止審判部分，有委員主張應明定停止審判之聲請權及駁回聲請之抗告權，也有人認為其他得停止審判之情形，應由法院依職權決定，就欠缺就審能力且無回復可能之情況，法院應以不受理判決終結程序，惟有委員認為回復可能性之認定困難，且現行已有時效完成後諭知免訴判決之機制可憑為處理。

(中時 )