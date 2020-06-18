衛福部長陳時中日前宣布鬆綁商務來台規定，從中低感染風險國家入境的商務人士，居家檢疫時間縮短至5到7天，對此，台大小兒科醫師李秉穎今天接受中國廣播電台專訪時表示，新冠病毒潛伏期有14天，因此入境居家檢疫14天的規定很重要。

李秉穎表示，境內的確沒有感染風險，但境外還是有風險，而新冠病毒有無症狀感染者，檢測也都是陰性，但新冠病毒的潛伏期有14天，因此他認為，不管是國人、商務人士還是境外學生，居家檢疫14天的規定是很重要的。

李秉穎指出，台灣6月7日大解封後，防疫的確鬆懈了，民眾現在比較敢出門，只要人群聚集，就可能被傳染(感冒)。因此建議，去人多的地方要戴口罩、勤洗手，不亂摸眼鼻口，若不舒服就盡快看醫生，大家仍要提高警覺，因為新冠病毒還沒消失。

另衛福部長陳時中曾說，秋冬恐會出現第二波新冠肺炎疫情。李秉穎表示認同，秋冬的確有可能再爆發，但夏天也可能就先爆發，北京就是很好的例子，只要防疫鬆懈，病毒就會回來，但台灣已熬過第一個秋冬，有信心能擋住第二波。

(中時電子報)