延宕已久的日本職棒2020賽季將於本週末開打，開幕週最受矚目的組合莫過於讀賣巨人與阪神虎的「傳統一戰」，其中週五(6/19)17:00的開幕戰，雙方預計將推出兩位中生代豪腕菅野智之(巨人)及西勇輝(阪神)掛帥先發，世仇對決搭配強投交鋒，絕對是棒球迷不能錯過的精彩戲碼。

巨人軍開幕戰先發投手菅野智之曾於2017、2018年蟬聯澤村賞，雖然上季成績稍有下滑，但今年熱身賽調整得宜加上過去戰功彪炳，因此仍被球隊賦予開幕戰投手的重任。攻擊端方面，陣中三門重砲坂本勇人、岡本和真及丸佳浩上季就貢獻高達98發全壘打，豪華的本土打線讓巨人在團隊得分、長打率(SLG)及進攻指數(OPS)都高居中央聯盟之冠。本季球團又補進有11年MLB資歷的帕拉(Gerardo Parra)，加上熱身賽手感發燙的陽岱鋼也有望擠進先發打線，如果兩人都能提供穩定火力，對巨人打線將是如虎添翼。

西勇輝上季以4年10億日圓風光加盟阪神虎，雖然帳面上只有10勝8敗，但自責分率2.92仍是水準之上。值得注意的是，西勇輝上季面對巨人5場賽事中，繳出4場優質先發，對戰自責分率僅有2.70，是少數能壓制巨人打線的投手。但打擊不振是阪神虎上季的致命傷，被寄予厚望的洋砲索拉鐵(Yangervis Solarte)僅出賽20場就與球隊分道揚鑣，留下打擊率1成88及4發全壘打的難堪成績。除了洋將補強不順，本土打線也不爭氣，糸井嘉男(38歲)及福留孝介(43歲)成績日漸下滑，但陣中的大物成長卻趕不上接班的腳步，2016年選秀第一指名大山悠輔前三個賽季通算全壘打數只有32支，與當初的模板山田哲人有不小的差距。本季球團積極補強打線，一口氣簽下前邁阿密馬林魚強棒包爾(Justin Bour)及KBO打點王桑茲(Jerry Sands)，與上季救火有功的馬提(Jefry Marte)組成三洋砲打線，希望能避免上季場均得分在中央聯盟墊底的情況再度重演。

以熱身賽表現觀察，阪神虎新洋砲包爾及桑茲攻擊手感仍欠佳，現階段阪神打線要突破菅野智之實屬不易，而西勇輝上季對上巨人的表現有目共睹，估計巨人打線也很難有效串聯，預期這場賽事走向將會呈現投手戰。戰況膠著時，能一棒定江山的球員顯得更為重要，巨人陣中除了本土三門砲，老將龜井義行及陽岱鋼長打能力也不容小覷，因此在阪神虎洋砲群尚未增溫前，巨人可觀的打線深度較有機會帶領球隊拿下開幕戰勝利，推薦「不讓分玩法-主勝」。

(中時電子報)