財團法人器官捐贈移植登錄中心近5年器官捐贈數。(財團法人器官捐贈移植登錄中心提供)

「生命長短無法掌握，可以掌握的是生命的姿態。上天這麼快就帶走了優秀的你，但你的生命寬度、厚度是足夠的。」這是器捐者楊先生的父母在告別式上，對兒子的道別與祝福，儘管楊先生提前離開人世，但他捐贈的眼角膜，幫助了2位受贈者重見光明。

楊先生從小就是別人眼中品學兼優的陽光男孩，父母是慈濟志工，長年投入公益活動，也帶動了楊先生熱心公益，大學時曾參加偏鄉小學生課業輔導的活動。文武雙全的他自國立頂尖大學碩士畢業後，進入知名企業工作，是同儕眼中的人生勝利組。

然而，就在楊先生準備進入人生的另一階段計畫─結婚，在訂婚前夕發病，經過500多個日子堅強的面對與治療，仍不敵病魔而往生。由於在楊先生彌留時，陪伴的慈濟志工向楊先生的父母提及「器官捐贈可以遺愛人間」，在傷心與不捨的當下，楊爸爸決定讓小孩捐出眼角膜，幫助有需要的人重現光明。

告別式上，楊先生的父母對他說：兒子呀！從小你就是我們的驕傲，今天以你為榮，送你去另一個國度出差，雖然上天這麼快就帶走了優秀的你，但你的生命寬度、厚度是足夠的。楊媽媽表示，「生命長短無法掌握，可以掌握的是生命的姿態─要寬、要深、要厚、要闊」，當生命走到盡頭時，有用的器官可以留在世間，讓有需要的人延續良能，不僅擴展了楊先生的視野，也展現了亮麗的靈魂之窗一直都在。

根據財團法人器官捐贈移植登錄中心統計，2019年大愛器捐人數共375人，創下歷史新高紀錄，然而，截至2018年仍有9808人等候移植。

據衛生福利部資料，1987年6月19日「人體器官移植條例」正式頒佈後，台灣成為亞洲第一個有器官移植法律的國家，為感念器官捐贈者及其家屬的無私奉獻，應該值得被社會永遠尊崇懷念，衛福部於2015年擇定6月19日為器官捐贈紀念日，讓每位器官捐贈者的愛心與勇氣不因時間的流逝而被遺忘，更希望能增加國內社會對器官捐贈者的尊重及無限感恩。

(中時 )