警方提供檢舉車手獎金1萬元。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

警方呼籲民眾小心求職陷井，避免成為詐欺共犯。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市刑大18日指出，暑假將近，不少青少年會選擇打工賺錢，但近來發現詐騙集團竟在交友網站上「佈樁」，用正妹大頭照的假帳號亂槍打鳥，再以介紹工作為由，誘騙青少年下海當車手，呼籲民眾留意。

警方表示，1名16歲的少年日前透過交友軟體，結識1名「正妹」，雙方攀談熟識後，對方表示要介紹工作給少年，內容是領取包裏，當日計酬每次2000，而且還補助交通費用。

該名少年因為無知，還以為撿到好康，今年3月間在北市向1名林姓老翁，拿取透過假檢察官手法詐得的15萬元，事後拿到現金還十分開心，覺得「正妹」對他真好。

少年第2次出面取款時，遭警方循線逮捕，獲悉自己竟是詐騙車手時又驚訝又後悔，訊後被依詐欺罪移送少年法庭。

北市刑大指出，近來接連查獲數名未成年詐欺車手，與去年同期相較，有增加趨勢，歹徒打著「高薪無經驗可」、「輕鬆致富、高額獎金」、「每日現領」等口號，吸引缺乏社會經驗的年輕加入。

警方表示，適逢暑假即將來臨，詐騙集團鎖定青年學子尋求打工求職之際，透過網路、通訊軟體及廣告等方式，散布求職訊息，不少學生平日忙於課業，較少接收到外界資訊，且使用網路通訊軟體交友的頻率高，容易落入詐騙集團佈下的網路詐騙陷阱。

北市刑大為擴大查緝詐欺車手，現提供專案獎金，民眾若通報詐欺車手及收簿手情資，因而偵破案件，每案核發獎勵金1萬元，希望藉由警民合作力量，共同打擊犯罪，遏止詐騙歪風。

(中時 )