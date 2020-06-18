嘉義市副市長陳淑慧針對有媒體報導其前國會助理疑涉入共諜案，她發布聲明表示，她於2008年遞補不分區立委後，由前立委陳進丁特別引薦這2名助理，自2009年3月起聘用至同年11、12月停聘，負責選民服務等工作，但2名助理於2014年起涉案，與她沒有關係。

陳淑慧的聲明內容如下：1、陳姓、林姓2人原為陳進丁委員之助理，由於陳進丁委員未能於第7屆立委選舉（2008年）順利連任，因此本人於2008年遞補不分區立委後，陳進丁委員特別引薦該2名助理，本人於2009年3月起聘用該兩人為國會助理，負責選民服務等相關工作。

2、本人為加強問政績效，於2009年底進行國會助理團隊之改組調整，因此該2名助理分別於2009年11月、12月起停止聘用。

3、媒體報導陳姓、林姓兩位前國會助理於2014年起涉及交付大陸情資案，於本人概無關係。

(中時 )