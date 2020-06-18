以高CP值智慧電車穩坐電動機車銷售亞軍的宏佳騰（1599）今（18）日宣布推出採用升級次世代智慧儀表CROXERA的Ai-1 Sport ABS車款，搶攻暑假商機。

宏佳騰智慧電車從去年9月銷售至今銷量已突破7000輛，市佔率衝破10%，也穩居電動機車銷售亞軍。Ai-1 Sport ABS搭載BOSCH 10 ABS系統，打造安全與智慧雙重升級的全新電車。獨步全球採用升級的次世代智慧儀表CROXERA，透過音控就能喚醒機車等功能；將Ai-1 Sport ABS打造成更全方位的智慧電車，希望能搶攻暑假及疫情之後的復甦商機。

宏佳騰服務據點除了目前的26家門市外，7月也將新增高雄2家門市，今年也將陸續於雙北、桃園、新竹、台中開幕新的智慧門市。執行長林東閔也宣布，為了讓車主有更舒適的購車及保養環境，宏佳騰全省智慧電車門市服務再升級，將與知名精品咖啡品牌illy咖啡合作，提供車主賞車、購車、保修、換電一站式的暖心服務。

宏佳騰今年1-5月營收10.06億元，相較去年略減6.65%，主要原因係去年上半年外銷沙灘車客戶拉貨，推升營收。公司表示，今年在內銷部分電車銷售亮眼，使得整體營收與去年不致差異太大。去年營收23.99億元，EPS 1.98元，今年3月董事會決議配發現金及股票股利各0.5元，6月24日將舉行股東常會。

(時報資訊)