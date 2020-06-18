新冠肺炎趨緩，口罩販賣也鬆綁，過去台北市長柯文哲曾自豪在北市力推的6台「實名制口罩販賣機」不會被打敗，如今銷售就轉趨冷清，因此口罩販賣機不斷被批成效不彰浪費人力，對此，北市資訊局長呂新科表示，3個月的試辦計畫將告一段落，預計8月會檢討退場機制。

議員吳沛憶指出，兩個月前有在財建委員會做決議，口罩智慧販賣機因為被大家批評成效不彰，浪費人力資源，請重新檢討評估成效到底如何，現在智慧販賣機有沒有要退場，上一次招標是流標後是否有繼續招標。

呂新科表示，口罩販賣機在流標後就沒有重新招標，就改採為試辦計畫，計畫裡也減少規模與部署量，試辦3個月結束後，在8月15日會檢討下個階段，針對執行狀況，評估國內防疫供需物品作調整，看退場結構如何進行，而另外剩下的行政區則用智慧化行動模組的「POS機」，也會持續做滾動式修正。

呂新科指出，技術創新有概念驗證的期間，不是創意發明一定成功，實名制口罩販賣機是在中央與地方同意之下才進行，因此經過雙方協調當作實驗試辦計畫，目前為6台放在六個健康服務中心，試辦期結束後，並與內部長官還有健保署作討論後續規畫。

呂新科強調，口罩販賣機主要是跟櫃檯販賣作業比，並非與1.0與2.0比較，若這實名制口罩販賣機在整個防疫生態裡面，評估供需後，已經不是防疫物資，我們就會退場，並且把設備還給廠商，而若防疫有需要，就會繼續進行拿出來使用。

(中時 )