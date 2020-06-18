今日天氣酷熱，飆出今年最高溫！受到太平洋高壓影響，西南風沉降影響，氣象局對10縣市發布高溫資訊。根據最新觀測，花蓮富源出現38.6度高溫，酷熱天氣宛如烤番薯，讓人在戶外大喊吃不消。

根據最新氣溫觀測資料，今11:30花蓮富源站測出38.6度，為本日最高溫，基隆和北市也有36.7度，戶外氣溫高且紫外線強，民眾出門要留意防曬及水分補充。

氣象局稍早發布的高溫地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。另外，台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣縱谷，至於新北市盆地，基隆市，南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷，則列為黃色燈號，請民眾注意。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天專欄中指出，歐洲模式模擬顯示，今、明(18、19日)兩天低層的「暖氣團」籠罩台灣附近，中層大氣是則「太平洋高壓」向西延伸的範圍，由於大氣穩定，各地晴朗「酷熱」，不過周六至下周一(20至22日) 「滯留鋒」在北部海面徘徊，台灣水氣略增、大氣不穩定度提高，清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫陣雨，午後局部陣雨或雷雨的機率也提高。

(中時電子報)