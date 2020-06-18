為了緩解疫情對企業衝擊，大陸今年計畫給企業減稅降費2.5兆元（人民幣，下同），落實「六保」任務，不過，由於疫情對於地方財政造成嚴重負擔，部分地方政府出現降費政策不落實，甚至徵收「過頭稅費」的現象。對此，國務院總理李克強特別強調，要盯住減費政策，讓3100多億元的降費政策實施落地。

整體來看，疫情衝擊下，今年大陸地方財政十分困難，稅收成長乏力，為此少數地方政府動起「歪腦筋」。因此，此次國務院常務會議要求，堅決制止不合規收費，嚴禁收「過頭稅費」、違規攬稅收費和以清繳補繳為名，增加企業不合理負擔；對已取消、停徵、免徵及降低徵收標準的收費基金項目，要堅決落實到企業。

會議提到，透過將降低工商業電價5％、免徵航空公司民航發展基金和進出口貨物港口建設費、減半徵收船舶油污損害賠償基金政策延長至年底，並降低寬帶和專線平均資費15％，連同上半年降費措施，全年將可為企業減負3100多億元。

今年為企業減負以降費政策為主，根據大陸官方數據，2.5兆元減負政策中，減免社保費將為企業減負約1.6兆元；此外，還有上述3100億元其他降費政策，兩者合計，降費接近2兆元。

目前相關部門已經發文明確部分降費政策延續至年底；比如5月底，大陸財政部、稅務總局發文明確了免徵航空公司民航發展基金優惠政策延續至整年度。

(旺報 )