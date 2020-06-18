天氣越來越炎熱，你知道夏天在密閉的車廂內溫度有多高嗎？研究發現，當氣溫達到35℃時，陽光照射15分鐘，封閉車廂裡的溫度竟高達65℃，而且在這樣的環境裡待上半小時就可能致命！

根據美國統計，從1998年至2020年6月，全美共有853名兒童被忘在車內，死於熱射病。兒科急診醫師吳昌騰在臉書發文表示，由於兒童體溫調節系統發育尚不完善，體溫上升、體內水分散失的速度遠比成年人快，呼吸系統和耐熱能力也不如成年人，因此在密閉車廂裡極易發生熱衰竭，甚至恐導致死亡。

由於許多家長會在嬰兒車上蓋一層毯子或衣物，作為遮擋防曬，但吳昌騰提醒，這反而會阻礙空氣流通，使嬰兒車內溫度更高，同時增加嬰兒猝死症的風險，建議使用可夾式遮陽傘，即可保護孩子免受陽光直射。他也呼籲「永遠不要把孩子放在無人看管的車內，一分鐘都不行！」

(中時電子報)