傳統肉粽採用糯米包裹餡料，為了提升香氣與口感，有些人會將糯米先炒香，顏色偏向褐色，香氣比較濃郁，再包入炒過的蝦米、菜脯、香菇、豆干、豬肉等。（巫靜婷攝）

大湖鄉衛生所團隊設攤宣導衛教知識。（巫靜婷攝）

端午吃粽子應景，但怎麼吃才能不長胖又健康？苗栗縣大湖鄉衛生所主任張予緁，18日帶領衛生所團隊宣導衛教知識，她提到，傳統肉粽採用糯米包裹，除了需要大量的油炒香，餡料鈉含量也容易超標，熱量更是爆表，對健康是一大負擔，因此提醒民眾1顆粽子可直接取代1餐飯量，多吃蔬果保健康。

常見肉粽採用糯米包裹餡料，為了提升香氣與口感，有些人會將糯米先用紅蔥頭、醬油、鹽等調味料炒過入味，顏色偏向褐色，香氣比較濃郁，再包入炒過的蝦米、菜脯、香菇、豬肉、豆干等，蒸熟後的肉粽又油又香，熱量飆破600大卡，食用過多可能造成體重增加，提升心血管疾病風險。

大湖衛生所主任張予緁指出，傳統粽子採用的糯米為提升香氣，民眾會放比較多的油拌炒，再包入焢肉當餡料顯得油膩，呼籲民眾不要一次吃太多肉粽，非得要吃可減量攝取，或是1顆肉粽直接取代1餐飯量，記得攝取足夠的蔬菜，均衡飲食比較健康。

她表示，民眾包肉粽時，可選擇以五穀米取代糯米，不要放太多油炒香，菜脯等比較鹹的餡料，先清洗過再使用，另外，民眾喜愛吃粽配醬料，醬料鈉含量比較高，建議捨去醬料直接吃原味，把握「蔬果579」原則，多吃蔬果攝取膳食纖維和維生素可幫助消化。

(中時 )