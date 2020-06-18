謠傳醫師的年薪可破600萬，但有醫師網友昨發文指出，高薪是用恐怖工時換來的，當住院醫師每周要工作70小時，平均時薪不過360元，與高特考公務員差不多，想當醫師發大財不太可能，唯一的好處大概是沒有退休年齡，想做可以一直做。

有網友昨天在PTT上分享，他是畢業第四年的醫師，很多人都很好奇醫師的薪水，也常聽到身邊的人總拿誇張數字來討論，但西醫的收入真實狀況真不是如此，請別再腦補，而他討論的薪水是指平均值或大部份的狀況，因為討論極端值一點意義都沒有。

原PO表示，醫學系現在仍很熱門，估計是因為醫師屬高薪穩定又高社會地位的職業，當醫師的確不會窮，且此生都會有不錯的收入，但要因此發大財卻不太可能，真想要賺大錢，請從商或是理工電類。

原PO指出，醫師養成階段很長，醫學系讀6年到25歲畢業才開始有收入，25到31歲是專科訓練，前2年為不分科住院醫師，第3年開始分科，繼續在不同科當住院醫師，時間3至6年不等，此時期月薪約是8到13萬（稅前），年收約落在110至170萬。

原PO分享，大家常說的醫師工時很高，就是指在住院醫師階段，以1個月值7班來看，月工時約300到320個小時，平均一周約72小時（有些科別會破80小時），如此算下來，平均時薪也才360元，其實只比高考特考公務員高一些。

原PO表示，等到32歲成為主治醫師，彈性就大多了，月薪範圍也就有差異，看科別、醫院與個人造化，但多數都落在18至26萬，40歲後大概是22至32萬之間，其實大部分醫師大部分年收也難超過450萬，當然也有人會超過，但是少數。

原PO提到，所以什麼年薪破600萬、破千萬的絕非常態，至於有些人愛講的檯面下收入、廠商回扣等，就算有也是醫院主任級、大主管和院長的事了，和多數的醫師沒什麼關係。不過當醫師有個好處，那就是沒有退休年齡，想做可以一直做。

(中時電子報)