三民國中會考後展開為期兩周「三民群俠傳 庚子年武林大會」特色課程，廣發武林帖邀請各路英雄好漢，校園宛如武俠小說世界。（陳育賢攝）

新竹市三民國中為提升畢業生會考後的學習動機，以金庸武俠小說為主題，展開為期兩周「三民群俠傳，庚子年武林大會」特色課程，在學校中庭設計大旗擂台，讓校園宛如武俠小說世界，更結合各學科知識設計關卡，成跨領域教學最好示範。

三民國中校長洪碧霜表示，在「三民群俠傳 庚子年武林大會」課程中，各班以門派為班級名稱，自製門派旗幟與信物，結合國文、理化、藝術、體育等領域的學科知識，設計出圖書館「金庸密室」尋寶活動。

「武林大會」則由各班共同設計闖關活動，即將畢業的9年級各班同學積極參與，為3年的三民校園生活，留下深刻有趣的回憶。

參與活動的912班學生許慈方指出，在畢業前倒數的日子，參加武林大會的活動可留下最後美好的回憶，班上同學一起將課堂上製作的投石器，以用過的考卷做成紙球相互對戰，讓畢業生大感舒壓。

903導師葉香伶則表示，在活動過程中，看到孩子們積極嘗試修正錯誤、解決問題，通過層層考驗，為孩子們的自主學習感到驕傲。

洪碧霜說，這次活動中老師們做了「自發、互動、共好」的最佳示範，也期待學生在這樣趣味化的學習中學到跨領域的知識、領導規畫的智慧以及團隊合作的精神。

市府教育處表示，108課綱強調跨領域素養教學，三民國中透過武林大會情境化的課程設計，培養學生解決問題的能力，也讓學生透過活動回顧國中3年的點滴歲月，未來期望更多學校勇於突破，翻轉教室。

(中時 )