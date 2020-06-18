國民黨主席江啟臣明天將召開改革委員會大會，前黨主席朱立倫今天則在臉書早一步公布「朱立倫倡議（Chu’sInitiative)」網站，提出對國民黨改革的看法。江啟臣中午在臉書回應，感謝朱臉書貼文，表示兩人對國民黨改革有高度共識，也期待朱給改委會更多鼓勵支持，在改革道路上共同扶持。

江啟臣在臉書以「改革要攜手前行，更要凝聚內外共識」為題發文說，感謝朱立倫主席的臉書貼文，再次提醒了我們此次國民黨改革的重要性！

江啟臣說，他深信，國民黨的改革，不只是國民黨內部的事情。我們不但肩負黨員、支持者的期待，更要回應社會的要求與批判。成功的改革，不只有黨內意見整合，更需要社會的支持力量，才能給國民黨改變的勇氣，度過改革的陣痛期，奮力起身前行。

他說，從競選主席到擔任黨主席期間，他跟朱主席對於國民黨改革都有高度的共識。我們更了解，改革不但要凝聚內部共識，更需要外部的支持。他也期待朱主席給予改革委員會的夥伴更多的鼓勵與支持，在改革的道路上共同扶持。

(中時 )