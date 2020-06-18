20歲女大生「小如」原本體態勻稱，學校因新冠肺炎疫情改以視訊教學，她每天宅在家裡「耍廢」，甚至仰賴外送餐點度日，而防疫解封，又忙著參加餐敘，體重在短短1個月內竟爆胖10公斤，無助地到醫院求診，中醫師建議調整飲食與運動，搭配穴位針灸及按摩改善脂肪囤積，協助她恢復窈窕身材。

「小如」原本身高160公分、體重50公斤，體型苗條勻稱，學校受疫情影響，宣布採用視訊教學，且校園禁止開放民眾入內運動。她不但減少外出，甚至連用餐都透過外賣送餐服務，整天在家耍廢，好不容易，防疫解封，但親友悶太久，狂約餐敘，她體重爆增10公斤，創下人生高峰，痛苦大喊「藍瘦香菇」。

亞洲大學附屬醫院中醫部主治醫師陳書怡表示，減重要建立規律的運動習慣，調整飲食與生活作息都是不可或缺的要素，「少吃多動」是最重要原則。此外，還要調整身體陰陽氣血的運作穩定平衡，例如血虛、氣虛、氣鬱、痰濁等體質，常是肥胖最重要的原因，中醫健康減重的關鍵在於針對不同的體質給予不同的治療。

陳書怡說，運用中醫針灸與經絡按摩可改善體態，針刺穴位可增加氣血流通，加速脂肪細胞代謝循環；此外，還要根據個人體質不同，搭配不同的穴位作加強，例如氣虛體質患者，可加強合谷穴、太衝穴；痰濕患者可按摩足三里、豐隆穴等，再視需要搭配中藥調理可達最佳效果。

陳書怡表示，脂肪常囤積在上手臂、腹部及臀部等部位，造成「蝴蝶袖」、「鮪魚肚」和「河馬臀」，除了運動伸展外，以中醫的經絡按摩、局部穴位針灸，增加手太陽小腸經、手少陽三焦經、足少陽膽經及足太陰脾經，甚至帶脈的氣血循環，都能有效改善脂肪囤積的問題，成就健美體態。

陳書怡並提醒，有糖尿病、凝血功能不佳、高血壓、心臟病、洗腎等宿疾者，則應先與醫師溝通後再治療。

(中時 )