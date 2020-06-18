太子建設109年股東常會，今(18)日在南紡購物中心戶外停車場舉行；統一集團董事長羅智先，也以太子建設董事長身分，親自主持該股東會；羅智先指出，原期盼夏天到來可抑制新冠疫情，然目前情況並不樂觀，對今年的營運前景為何？直言需視＂老天爺的意思＂。

太子建設109年股東常會的會場，亦與前兩天，其關係企業南紡、南帝化工，一樣於南紡購物中心戶外停車場舉行；由於炎炎夏日，再加上疫情關係，出席的股東人數不多；太子建設今日的股東會，並沒有任何一位股東發言，短短數十分鐘內，表決通過兩項承認議案，其中案由二，即分派現金股利每股0.5元，以及兩個案由的討論事項，即圓滿落幕了。

太子建設108年合併營收為121.99億元，合併淨利9.38億元。太子建設表示，展望109年，適逢國內及美國總統大選，經濟情勢值得觀察，加上中美貿易雖已達成第一階段，看似塵埃落地。而眼下國內經濟持續復甦，同時，又有台商回流，經濟前景值得期待。

該公司預估109年度可完工之工地，計有台中太子欣世界、高雄太子城大樓等工案。在轉投資事業方面，除持續精進會館與學舍績效外，亦整合集團資源，投入投資性不動產及飯店，提升整體營運效率，挹注長期穩定之收益。

然而在股東會後，董事長羅智先直言，今年太子建設全年度的營運成果，只能看＂老天爺的意思＂！因為原以為新冠疫情，會隨著炎熱的夏天來臨，可望漸漸消失，但如今環觀目前全球疫情的最新發展，卻不是這麼一回事。

試想，每個人出門還得戴口罩，疫情無法全面性控制住，全球整體經濟如何走上復甦？惟有全球經濟活動，早日全面恢復正常，經濟行為才能活絡，各行各業營運才能恢復原有的榮景。

(工商 )