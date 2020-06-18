燁輝(2023)積極搶攻台灣太陽能光電系統支架商機，預計將自下半年起進一步放量，明年目標要搶占五成市占率。業外部分，燁輝今年以來持續處分屏南工業區數筆土地，預計第三季可認列處分利益約6.8億元，營運可轉盈。

燁輝太陽能光電支架去年銷售7.5萬噸，累計2012年迄今共計銷售9萬噸，今年上半年外銷受到疫情影響，銷售量下滑至1萬多噸。燁輝看好台灣太陽能光電系統支架需求，今年內銷的爆發力強勁。

總經理吳林茂表示，過去台灣的太陽能發電支架競爭激烈，品質良莠不齊。燁輝的鍍5%鋁鋅的預鍍面鋼捲，耐鏽防腐蝕的品質優於進口貨，公司一年半前就開始布局台灣內銷市場，近期結合系統商(EPC)組國家隊，全力搶攻台灣太陽能支架商機。

燁輝布局台灣太陽能發電支架市場一年半，上半年出貨約5千公噸，下半年起會進一步放量，明年目標要搶五成市占率。也持續搶攻外銷訂單，有機會搶到轉單；整體對營收貢獻可望從目前的不到5%增加至15%，成為新的營運動能。

今年首季鋼市不振，第二季也仍受到新冠肺炎疫情干擾；燁輝第一季淨損3.13億元，每股淨損0.16元，預計第二季虧損大致相當；第三季在業外認列處分屏南工業區獲利估約6.8億元挹注下，單季營運可轉盈，並有機會完全彌補上半年的虧損。

燁輝今年至今共處分屏南工業區土地總面積8.2萬坪，第三季預估可認列處分土地利益約6.8億元，每股貢獻約0.35元。目前燁輝在屏南工業區內還有1.8萬坪土地，均為位於大馬路旁的精華地。

燁輝今日舉行股東常會。去年(2019年)面臨美中貿易衝擊，全球鋼市走疲，營運轉虧。合併營收596.87億元，母公司業主淨損約14.01億元，每股虧損0.73元。

(時報資訊)