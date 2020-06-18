端午節將至，許多民眾會享用美味粽子，但中醫師提醒，腸胃狀況不佳者，不宜多食糯米類食物，也要避免飲用冰啤酒、飲料，食用冰淇淋或是偏生冷的水果如西瓜、哈密瓜等，容易引起噁心、嘔吐、急性胃腸炎等腸胃道不適症狀。

台南市立醫院醫師楊茲甯表示，粽子的組成包括糯米、滷肉塊、鹹蛋黃等，皆屬於油膩黏滯的食材，對腸胃運作負擔較大。中醫認為，胃為水穀之海，主受納食物，並將食物磨細加入津液後，使之成糜粥狀，再往下傳導至小腸。此過程稱為「腐熟水穀」，需仰賴胃氣去執行。因此，吃完粽子再吃生冷的食物，因糯米等油膩食材遇冷容易凝固，更加不易消化，反而滯留在胃中，導致食積腹脹，甚至發生胃食道逆流症狀。

如遇腸胃不適，醫師楊茲甯建議，可按壓內關穴、足三里穴舒緩。內關穴位在前臂掌側中線兩筋間，腕橫紋上3橫指（食指、中指、無名指的寬度）處，按壓內關穴可以改善胃氣上衝的心悸、胸悶、與胃食道逆流上衝的「火燒心」，及胃脹氣等症狀。足三里穴則位於小腿前外側，外側膝眼下4橫指（食指、中指、無名指、小指的寬度）處，足三里為胃經的合穴，經常按壓有促進消化、緩脹消滯的功效。

食用粽子時可搭配什麼食物呢？醫師楊茲甯指出，可飲用消積解膩的溫熱茶飲，如洛神花茶、山楂陳皮茶、玫瑰花荷葉茶等，具去油解膩、促進腸胃蠕動的效果。另，粽子缺乏維生素與纖維質，因此食用粽子時可搭配當令蔬果，例如燙青菜或是富含酵素的常溫水果，如奇異果、蘋果、鳳梨、木瓜等，盡量避免食用西瓜、哈密瓜等偏生冷水果即可。

(中時 )