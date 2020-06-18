坊間傳出有人以虛擬貨幣等科技話術非法吸金9億，引起社會注意，卻連帶波及使用區塊鏈食品溯源履歷稻農得公開喊冤，釐清消費者的疑慮。

台東青農魏瑞廷說，他自己本身是使用區塊鏈的受益者，更是透過區塊鏈食品溯源履歷，將自有品牌「池上禾穀坊，米之谷」外銷國際，也更加打開台灣農業知名度。如今被誤解，他感到情何以堪。

魏瑞廷近日收到消費者來電或是訊息，詢問其區塊鏈食品溯源履歷的米是否與吸金案有關。他坦言，「區塊鏈既不是神話，也不該被妖魔化」，希望大家可以花點時間瞭解新科技。

魏瑞廷表示，如果區塊鏈農業真的這麼簡單吸金，自己就不用在太陽下曬昏頭，希望民眾還是保有對使用區塊鏈食品溯源履歷登載生產過程的農友們支持與信心。

他除了強調「自己從來不做非法吸金行為」，所合作的「奧丁丁區塊鏈系統也沒有虛擬貨幣的功能」。請民眾勿對區塊鏈的正當科技應用產生誤會，抹煞認真經營的業者與農民們。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)