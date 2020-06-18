日本夏天的酷熱程度不輸台灣，每年都有新商品出現！今年因應疫情，專做西服品牌「洋服の青山」的日本青山商事，將推出一款抗菌加工的冰感口罩，裡面可放兩包保冷劑，據說放進去之後，大約可降溫10°C，效果能持續半小時，保冷劑可以重複使用。這款的口罩布料是加入鐵離子觸媒，藉由鐵離子的強力氧化作用，抑制纖維細菌滋生，可以重覆清洗使用。

另一款從風扇衍生而出的「酷穿」外套，則是在外型設計上更出色。開發者IRISOHYAMA公司，以開發大風量、低噪音的循環風扇出名，這次將薄型小風扇裝在衣服上，運作時可將大量空氣送進衣服內，而為了不使風扇看起來太顯眼，在衣服設計、配色上也下下功夫，穿出去也不會覺得很奇怪。這款「酷穿」外套是針對會從事戶外活動、園藝工作等族群所開發，避免中暑情形發生。

充氣「酷穿」外套。（圖／翻攝自IRISOHYAMA）

其實不只日本，台灣在去年夏天，無論是手持小風扇或掛頸式風扇都很熱銷，隨夏天到來，各式抗暑商品預計將掀起一波高潮。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)