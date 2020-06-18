行政院會今天通過刑事補償法修正案，包括人身自由以外的人格法益有重大損失，且無法聲請國家賠償時，都可以聲請刑事補償，修法公布後可回溯適用2年，使無辜受害人得追溯請求補償，以強化救濟機制。蘇揆也有感「一人在獄、十人在途」，希望新增人格權保障早日落實。

法務部表示，為健全國家刑事補償法制，我國自民國2011年將冤獄賠償法修正為刑事補償法後，施行至今已逾8年，部分條文現已不敷社會情勢變遷，且為因應司法改革國是會議決議減低冤案發生與強化救濟機制，因而提出修正。修法後可落實公民與政治權利國際公約「人身自由受非法拘束或誤審定罪而受刑罰之人，應有權依法請求填補其損失」內容，同時彰顯政府貫徹人權立國的決心。

法務部指出，這次修法大幅放寬刑事補償的適用範圍，依特別救濟程序裁判無罪確定前，經有罪判決判處死刑、無期徒刑或未宣告緩刑的有期徒刑確定，除人身自由受拘束的無辜受害人本得請求補償外，因偵查、審判過程或判決結果，未受人身自由拘束的無辜受害人，其人身自由以外的人格法益有重大損失，且無法聲請國家賠償時，亦可以聲請刑事補償，且修法公布後回溯適用2年，使無辜受害人得追溯請求補償，以強化救濟機制。

修法也賦予無辜受害人得以選擇補償金支付的方式，除現有一次性支付外，並增訂可以請求分期支付。同時，使受理補償事件之機關得以彈性審酌補償金額，就無辜受害人已繳罰金、易科罰金、沒收或追徵有拍賣物賣得價金等情形，修正給予1至2倍的補償金額，以具體平復損害。

行政院發言人丁怡銘轉述，蘇揆在裁示中說，「一人在獄、十人在途」，司法冤屈就算被平反，親友在過程中都要幫忙奔走耗費心力，因此除人身自由的補償，新增人格權補償也是蔡政府司改重要方向。

(中時 )