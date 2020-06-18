禁建長達半世紀的社子島，台北市長柯文哲任內提出「生態社子島」概念，但事先未和當地居民充分討論，以及徵求其意見，開放i-Voting線上投票率偏低，居民安置計畫意願家戶訪查率又不到一半，顯有不周，監察院日前通過監委趙永清、高涌誠提案，糾正台北市政府，並要求內政部檢討改進。

高涌誠認為，北市府要全區區段徵收社子島土地前，應有足夠安置計畫，至少要興建能容納1萬5千人的社會住宅，他建議透過北市議會通過自治條例，確保法律確實性與安定性，「柯文哲任內做不好，換了市長又有不同想法」，反之應由下而上凝聚出自治條例，而非急就章要在任內做出政績，追求短期效益。

禁建長達50年的社子島，歷任台北市長都曾提出開發計畫，現任市長柯文哲上任後採「生態社子島」開發計畫案，以區段徵收方案取得土地，但拆遷安置、文資保存等始終喬不定，遭居民強烈反彈。台北市都市計畫委員會日前決議通過細部計畫，預計7月把環評書送環評大會審議，力拼內政部在6月核定區段徵收計畫。

社子島居民去年3月起陸續向監察院陳情，立案調查後，監委趙永清、高涌誠上午公布調查報告，羅列8項缺失，除糾正台北市政府外，也要求內政部檢討改進，同時邀請社子島自救會代表與會。

趙永清說，社子島自59年被劃定為禁建區，歷任台北市長逐年增高堤防，陳水扁任內開啟200年防洪計畫，馬英九、郝龍斌訂定台北曼哈頓計畫，「這很憨，社子島怎可能像曼哈頓，簡直開玩笑」，後來該案未通過環評，胎死腹中。

趙永清表示，柯文哲2014年上任後，隨即成立社子島專案辦公室，採取「生態社子島」方案，推估「剩下兩年多的任期，社子島開發案不太可行」，因為i-Voting投票率及網路投票率偏低，證明沒有很多人參與，而家戶訪查完成率不到五成（48％），且太慢通知說明會，僅30位居民與會，從一開始柯文哲親自到場，後來層級往下降，做得有氣無力，甚至沒有妥善保護陳訴人個資。

趙永清指出，市府舉辦社子島開發方向i-Voting作業，發行「社子島快報」，在「方向二生態社子島」下的投票蓋章欄，印製紅色投票章，與一般選票圈選示範圖例不合，似乎在誘導居民投票意向，顯有瑕疵；且僅需輸入身分證字號及出生年月日即可進行i-Voting投票，招致非議，顯有不周。

另外，趙永清說，「區段徵收實施辦法」已規定，需用土地人應在內政部都市計畫委員會審議通過前，向該部土地徵收審議小組報告其公益性及必要性，然而社子島擬以區段徵收方式辦理整體開發，內政部是否已審查通過其公益性及必要性，市府與內政部說法出現歧異，顯示有關區段徵收公益性及必要性審查之程序，相關法規之規定欠缺明確性，易造成需用土地人及居民之困擾與誤解，要求內政部檢討改進。

(中時 )