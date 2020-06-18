新增1例境外移入！指揮中心下午3點加開臨時記者會 14:082020/06/18 中時電子報 尉遲佩玉 、 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心今天下午3點臨時召開記者會，說明新增1名新冠肺炎境外移入個案及防疫相關作為。(資料照/姚志平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心突然宣布，今天下午3點臨時召開記者會，說明新增1名新冠肺炎境外移入個案及防疫相關作為。 國內在6月7日解封後，指揮中心例行記者會改為每週三舉行一次，但指揮官陳時中也說，一旦有臨時情況會緊急召開記者會，在經歷兩次每週例行記者會後，今（18）日首見臨時記者會。 (中時電子報) #指揮中心 #臨時記者會 #陳時中 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #養生 #健康 #醫療 #醫藥 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 轉機擬開放 美洲轉東南亞優先 04:102020/06/14 生活新聞 高雄同班15學生群聚感染 指揮中心：已確定是這款病毒 12:282020/06/14 生活 鼻病毒感染！高雄15生群聚感染 指揮中心證實罪魁禍首是它 16:382020/06/14 生活 兩岸4航點 交通部維持現行管控 04:102020/06/15 兩岸要聞 夫婦孟加拉返台復陽 妻不符規定指揮中心暫不開罰 16:512020/06/15 生活 短期商務入境鬆綁 面臨挑戰 04:102020/06/16 財經要聞 孟加拉確診夫妻返台遭爆沒穿防護衣 指揮中心證實 14:532020/06/16 生活 陸生寫信給陳時中 指揮中心：會納入參考 14:592020/06/16 生活 北京爆發2次疫情 晚間召開緊急記者會 20:162020/06/16 兩岸 指揮中心發布 境外確診個案返國2條件 14:152020/06/17 生活 生活熱門新聞 韓國瑜被罷免後回歸雲林 她曝佳芬姐心情大轉折 - 生活 隋棠揭女童遭侵犯 教育局回應惹議 潘孟安喊嚴懲 - 生活 中衛口罩6色一次上！PChome 24h今下午3點開搶 - 生活 中衛口罩PChome 24h新一波開搶時間曝！各通路懶人包 - 生活 全聯開賣中衛口罩！大神分享全台據點整理包 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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