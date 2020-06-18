中央流行疫情指揮中心突然宣布，今天下午3點臨時召開記者會，說明新增1名新冠肺炎境外移入個案及防疫相關作為。

國內在6月7日解封後，指揮中心例行記者會改為每週三舉行一次，但指揮官陳時中也說，一旦有臨時情況會緊急召開記者會，在經歷兩次每週例行記者會後，今（18）日首見臨時記者會。

(中時電子報)