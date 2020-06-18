中央流行疫情指揮中心今（18）日臨時發出採訪通知，將在下午3點召開臨時記者會，說明新增1名境外移入細節，衛福部長陳時中也將親自出席。此次臨時採訪，也是6月7日解封後，第一次加開的正式記者會。

台灣截至昨（17）日為止，已經連續66天無本土病例，境外移入案例方面，15日才新增2例，累計新冠肺炎確診案例已達445例確診。

先前指揮中心才因應6月7日國內解封後，每天一次的疫情說明記者會，才剛改為每周三舉辦，不料，今天又舉辦臨時加開記者會說明疫情，總確診數也攀升至446例確診。

(工商 )