新增1名境外移入 指揮中心3點加開記者會 14:112020/06/18 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情記者會。(圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今（18）日臨時發出採訪通知，將在下午3點召開臨時記者會，說明新增1名境外移入細節，衛福部長陳時中也將親自出席。此次臨時採訪，也是6月7日解封後，第一次加開的正式記者會。 台灣截至昨（17）日為止，已經連續66天無本土病例，境外移入案例方面，15日才新增2例，累計新冠肺炎確診案例已達445例確診。 先前指揮中心才因應6月7日國內解封後，每天一次的疫情說明記者會，才剛改為每周三舉辦，不料，今天又舉辦臨時加開記者會說明疫情，總確診數也攀升至446例確診。 (工商 ) #臨時 #境外移入 #記者會 #說明 #解封 也許您會感興趣 生活熱門新聞 韓國瑜被罷免後回歸雲林 她曝佳芬姐心情大轉折 - 生活 隋棠揭女童遭侵犯 教育局回應惹議 潘孟安喊嚴懲 - 生活 中衛口罩6色一次上！PChome 24h今下午3點開搶 - 生活 中衛口罩PChome 24h新一波開搶時間曝！各通路懶人包 - 生活 全聯開賣中衛口罩！大神分享全台據點整理包 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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