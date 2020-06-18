台新銀行支付金融處副總經理黃天麟今（18）天宣布，協助民眾迎接端午連假旅遊便利及回饋，搭配政策，針對國內飯店推出最高14.7%回饋。

即日起至7/15自由行搭高鐵、台鐵、指定租車及加油，筆筆消費享5%刷卡金回饋（限量登錄5,000名，回饋上限150元）。

台新金控表示，以實際行動支持國旅，目前除了將各項績優員工獎勵旅遊活動調整為國內旅遊方案外，亦鼓勵全集團員工進行國內旅遊，以協助觀光產業復甦。

行政院將於7月推出振興三倍券鼓勵民眾消費活絡經濟，觀光局也預計於7月1日推出安心旅遊補助，提供民眾自由行每房享NT$1,000補助、團體旅遊則每人可享NT$700補助，鼓勵民眾於臺灣地區旅遊消費，提振觀光經濟。

台新銀行亦率先響應觀光局旅遊補助政策，預計於6/20至6/30端午連假期間，推出國內飯店刷台新信用卡滿NT$6,800即贈NT$1,000旅遊金優惠（限量需登錄），回饋率高達14.7%。

民眾於6/30前於指定訂房網訂房享現折12%優惠；自由行必備的雙鐵、租車及加油需求亦享優惠，本月16日起筆筆消費享5%回饋。參加雄獅、可樂、易遊網等指定行程最優享10%回饋，滿額再享好禮。

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(中時電子報)