位在台北中正紀念堂附近的「臺灣博物館南門園區」，在日治時期曾是全世界產量第一的樟腦加工廠，如今成為博物館保存場域的歷史記憶，透過木藝、園藝植栽的結合，營造出「1915荷造場」的森林系餐廳，餐點融入和洋式手法，提供各式無國界美食。

大片落地窗讓視覺延伸到戶外花園、水池，至多可容納120人的大空間，最適合舉辦文青系的西式婚宴，在藝術家楊英風老師的紅豆杉藝術品前證婚，或者租借南門園區小白宮做為證婚場地，浪漫的無以復加。

荷造場於六月初試營運，6/16正式開幕。（圖／官其蓁攝）

以台灣在地獨特調味與主廚嚴選食材，加上法義式的烹調手法，呈現出無國界的特色料理。平日午餐供應多樣化義式燉飯或義大利麵，搭配健康均衡、可自行取用的「繽紛蔬果吧」，最為推薦的餐點是以桃木煙燻宜蘭櫻桃鴨胸、霜降梅花豬及戰斧豬排等，晚餐則以全套餐方式呈現。

在地食材，和洋式手法，烹飪各式無國界料理。（圖／官其蓁攝）

森林秘境餐廳中午提供300元的主餐及Semi-Buffet。（圖／官其蓁攝）

在文創區域規劃上，每季皆會邀約台灣新興品牌進駐合作，期望能支持在地品牌的發展，更讓遊覽的民眾感受到台灣充滿創意與韌性的軟實力。不管是享譽國際的台灣高山茶葉，或是療癒身心的舒活精油，皆有機會在文創區展售，讓更多民眾認識優質台灣品牌。另外，下半年度舉辦手作課程，提供消費者一場觸動五感，舒活身心的生活美學課程，做出屬於自己的質感回憶。

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(中時電子報)