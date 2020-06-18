國內的新冠肺炎疫情趨緩，經濟百廢待舉，為刺激國內市場，政府推出行「振興三倍券」紓困。而澎湖縣則是率先提出將直接發放現金500元刺激經濟，將於7月10日發放，創下全國第一先例。

據綜合媒體報導，受到疫情影響，澎湖縣政府預計於7月10日以前，發放500元現金，總金額約5300萬，約有10萬6000位縣民受惠。就等澎湖縣議議會審核通過後，將正式推動。

(中時電子報)