中國人民銀行（大陸央行）行長易綱在18日開幕的第十二屆陸家嘴論壇上表示，今年以來，大陸金融部門向企業讓利，主要包括三塊：第一，是透過降低利率讓利；第二，是透過直達貨幣政策工具推動讓利；第三，是銀行減少收費讓利，預計金融系統透過以上三方面，大陸將在今年全年向企業讓利1.5兆（人民幣，下同）。

《澎湃新聞》報導，大陸央行今年以來透過利率市場化改革，引導市場利率持續下降，推動大陸金融部門向企業合理讓利，著力緩解融資貴的問題。

易綱也提到，下半年貨幣政策還將保持流動性的合理充裕，預計帶動全年貸款新增近20兆，社融規模增量超過30兆元。

而大陸銀保監會主席郭樹清表示，今年政策性銀行安排信貸投放計畫比去年多增1兆，國家開發銀行和中國進出口銀行安排專項紓困資金合計1千億元，並新增1千多億轉貸資金規模主要提供給中小銀行，尤其是互聯網銀行。

(旺報 )