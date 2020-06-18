嘉義市長黃敏惠（二排中）感謝參與製播失智症照護紀錄片的所有人 。（廖素慧攝）

《追尋失智的春天》紀錄片首映會活動現場展出失智長輩的畫作。（廖素慧攝）

嘉義市政府衛生局及長期照顧管理中心製作《追尋失智的春天》探討失智家屬的心路歷程，18日在嘉義秀泰影城首映，市長黃敏惠說，台灣失智症人口逾28萬人，失智症影響家庭、社會，嘉義市打造友善高齡環境就是友善全民。

黃敏惠說，市府打造嘉義市為健康暨高齡友善城市，就是為高齡社會所帶來各種疾病如大海嘯般侵襲作準備，全球平均每3秒就新增1名失智症患者，《追尋失智的春天》紀錄片首映，希望喚起民眾對失智症的了解、關心、參與防治及照顧。

衛生局長張耀懋說，研究顯示65歲以上每12人有1名失智者，80歲以上每5人有1人，製播這部紀錄片費時半年，邀請近20位失智症者與家屬說出他們照顧失智症家人的心路歷程，讓更多人了解失智症。

衛生局秘書兼長期照顧管理中心主任莊美如說，聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院都有「失智共照中心」，提供失智症初期患者篩檢、診斷、不同階段的醫療諮詢協調及後續追蹤緩解照顧壓力、社區據點轉介。

還有7處失智症照顧據點，提供認知促進、延緩失智、安全看視及照顧者支持團體的服務。

黃敏惠致贈感謝狀給參與紀錄片拍攝製作、受訪的失智症家屬、失智症患者等人，現場並分送失智症據點的長輩烘焙手工小餅乾，分享他們遺忘記憶卻不遺失的愛。

市衛生局表示，本活動影片歡迎上衛生局臉書「嘉市A健康」按讚及分享，可參加抽獎活動，諮詢失智症照護相關資訊可洽嘉義市長照中心（05）2336889或長照專線1966。

(中時 )