成語蕎今(18日)上TVBS《女人我最大》，表示最近工作壓力大，副業也出狀況，上周深夜心臟喘不過氣掛急診，醫師警告她若情況不樂觀，恐怕要開刀！成語蕎從小就有「二尖瓣脫垂」和「三尖瓣閉鎖不全」，她也做好心理準備，「假如要開刀就去開刀，這是我天生的疾病」。

成語蕎近來副業、劇本蠟燭兩頭燒，她表示去年跟另外三個朋友有談到日本代理，自己投資100萬，但因最近疫情關係，其中一位朋友退股，其中兩位股東還在猶豫不定，讓她壓力非常大。成語蕎表示因為心臟健康問題，所以無法花太多心思寫劇本上面，下週會去醫院做詳細檢查。

從小心臟就不太好的成語蕎，自曝出生時差點活不了，因她出生時臍帶繞頸，醫生當時評估說可能活不了，差一點要換血，導致她現在都不太能做劇烈運動。所以成語蕎錄外景都特別小心，「尤其是高處墜落的活動都不行，那個瓣是打開的，我擔心血液無法回流」，但以前為了效果，敬業的她都會硬著頭皮上，「以前都覺得牙一咬沒關係，可以錄外景，但現在醫生警告我不要做」。

問及最近有新戀情嗎？她笑著搖頭說沒有，並表示覺得最近生活太無聊，最近想養狗來陪。成語蕎自虧沒異性緣，因為身旁友人都以為她有男友或有人追求，「很多男生說過我距離感很重」。

(中時 )