富邦悍將林哲瑄是目前中職數一數二的中外野好手，以固若金湯的守備享有「釣蝦池」的稱號，只要打到外野的飛球都能被他美技收下，不過昨日對上中信兄弟，首局就發生接球失誤，中斷了跨季連續455次守備機會無失誤，不過仍創下中職史上外野手最佳紀錄。

林哲瑄因為酷愛釣蝦而有了「釣蝦瑄」的綽號，而由他鎮守的中外野也被球迷戲稱是林哲瑄的「釣蝦池」，只要球打向中外野就很難躲過林哲瑄的手套，不過昨日林哲瑄罕見失誤。

首局下半，兄弟周思齊敲出中外野方向滾地球，林哲瑄漏了一下才撿起球回傳，讓打者靠失誤上到二壘，壘上跑者也跑回本壘攻下分數，這個接球被紀錄組記為失誤。林哲瑄上次失誤是在2018年7月12日，去年一整季沒有守備失誤，相隔445次守備機會後才再度失手，已創下新紀錄。

林哲瑄生涯擔任中外野手有1220次守備機會僅發生12次失誤，其中一半集中在2016年發生，之後每年最多不超過3次，去年更以0守備失誤寫下巔峰，他自2016年起連4年拿下外野手金手套獎，生涯守備率是優異的9成90。

(中時 )