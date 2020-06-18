周四市場消息面多空雜陳，不過，備受市場關注者，仍係美國務卿蓬佩奧與大陸中央政治局委員楊潔篪在夏威夷的會談。在市場觀望氣氛濃厚下，使台股短線在高檔狹幅震盪，但外資等法人對台股偏多操作，使台積電老神在在除息，於開市2分鐘後即填息，之後持穩在高檔維繫多方軍心。

加上主力群、大股東仍在生技、宅經濟、LED、光學鏡片與被動元件等族群積極作價，尤其是生技股在比價輸人不輸陣之下，短多輪動噴出，挹注多方穩住持股信心。盤勢迄終場的加權股價指數報11548.33點，上漲13.74點，漲幅0.12%，成交1824.77億元。

店頭市場方面，生技股受惠全球新冠疫情仍嚴竣，在開發疫苗聲聲急之下，短多強者恆強，持續吸引人潮、資金匯聚，波段高點或仍暫勿預設立場。

另外，電子、電機、化學、鋼鐵、營建與觀光等類股指數也都紅光滿面，僅紡纖、航運兩族群拉回整理，盤勢開高之後不回頭，收市大漲1.52%，報158.12點，再創下2018年7月以來波段新高水準，成交583.89億元。

回到中美雙方高層會談上，消面據美國務院表示，蓬佩奧在會談中充分表達盼雙方能建立商業、安全及外交互惠往來，並敦促中方能確保疫情資訊透明。

不過，美商務部再度傳來華為禁令並未放寬政策，美方希望在全球5G市場上，能有舉足輕重的分量，且仍嚴禁未在美方同意下，只要存有美方技術的晶片商，不得供貨華為。顯示中美關係在一鬆一緊之間，較量雙方的智庫與智慧。唯這一鬆一緊之間，也顯示未來雙方在貿易上，再惡化空間或相對有限。

在東北亞兩韓緊張情勢方面，由於北韓過往一向予人紙老虎印象，使市場對北韓慣於叫囂的動作已愈趨相對淡定，這狀況從日本與南韓股市早盤雖一度大跌，但中場後跌勢明顯趨緩窺出端倪。

美股盤後電子盤方面，道瓊期指雖因美國新冠病例持續升溫，而一度大跌逾500點，但在美總統川普明確表態不再封閉商業活動後，跌幅又明顯趨緩，目前只下跌181點，跌幅0。7%；另標普500、那斯達克100與小型股2000等3大期指，也分別暫報下挫0.62%、0.38%及0.74%。

業內人士指出，目前美股的大型優質企業，即所謂藍疇股的本益比，都愈趨向上墊高，而日股、港股等市場的藍壽股也多見賢思齊，顯示台股的質優重量級集團股，包括台塑、統一、國泰金、富邦金、台積電、日月光投控、聯發科、國巨、台達電與兆豐金、中信金等波段還有上檔空間，後市仍審慎樂觀。

(工商 )