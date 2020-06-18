晶電、隆達下午三點 宣布股權轉換案 14:192020/06/18 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶電（2448）、隆達（3698）今日雙雙停牌，證券交易所也於盤後通知，晶電、隆達將於下午三點宣布股權轉換案，兩家公司的結盟更進一步。 晶電、隆達17日收盤價分別為38.1元、19.45元，資本額各為108.9億元、51.5億元，市值分別達414.8億元、100.2億元。 (工商 ) #晶電 #隆達 #三點 #股權 #轉換 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！2件凶狠大事 明天嚇到台股？ - 財經 晶電、隆達下午三點 宣布股權轉換案 - 財經 - 工商 晶華董座潘思亮：北市飯店恐掀停業潮 - 財經 三星滾吧！台積電放大絕 獨吞蘋果最猛A16 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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