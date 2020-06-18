晶電（2448）、隆達（3698）今日雙雙停牌，證券交易所也於盤後通知，晶電、隆達將於下午三點宣布股權轉換案，兩家公司的結盟更進一步。

晶電、隆達17日收盤價分別為38.1元、19.45元，資本額各為108.9億元、51.5億元，市值分別達414.8億元、100.2億元。

(工商 )

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