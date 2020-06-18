謝和弦5日完成勒戒後今（18日）辦媒體餐敘，在記者面前向中時集團以及三立、八大等電視台道歉，「那時侯真的是病發了，都不知道自己在幹嘛，真的要跟各個電視台、所有媒體道個歉，現在看當時的影片都好想消毀、消毀自己吧。」自白勒戒後有一夜長大的感覺，「我已經33歲了，怎麼還會有像3歲小孩的行為」。 他表示當時因為自行停藥，躁鬱、憂鬱齊發，現在完全不記得自己當時的作為。

他勒戒前57公斤，現胖了六公斤；「勒戒期間沒有癮的問題，大麻不會上癮，也做了很多音樂，我人生中最好的作品應該可能在裡面做出來的吧，抱著必死的決心去寫的，可以發一張國語專輯跟一張台語專輯的量吧，至少有十首歌吧」；勒戒期間莉婭去看過他一次，謝爸也去探視過，「爸爸來看我是我最難過、心裡最酸的時侯，看他頭髮白了很多，爸爸來看我的時侯對我說『你有沒有看我老了』。」

謝和弦今言行舉止都很正常，也表示對前妻的恨都沒了，「只希望她都能過得好好的」；兩人之間的官司沒有想過和解？「交律師處理吧，再看到她心中也不會有起伏了，我們不應該再像高中生那樣（罵來罵去）了」。謝和弦的女友莉婭現在兼任他的經紀人，他今感性表示：「她是我的翅膀，很多次想要死，都是她把我拉住。」 一次他站在12樓準備往下跳，也是莉婭的一通電話救回他的生命。

謝和弦18日與媒體見面，為自己之前的失控行為向大眾道歉。（馬槽音樂提供）

(中時 )