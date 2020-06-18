洛夫三世住家短短半小時付之一炬。（資料照／美聯社）

兩屆萊德盃歐美高球對抗賽美國隊隊長、世界高爾夫名人堂成員洛夫三世（Davis Love III），今年不只和全世界許多人一樣面對新冠肺炎大流行給生活帶來的不適，3月份也經歷祝融摧毀房子的打擊，如今他走過這些考驗，重新回到高球場，準備挑戰RBC傳承賽。

RBC傳承賽是洛夫三世今年3月27日喬治亞洲聖賽門斯島住家經歷火災後的第一場比賽，現年56歲的他說：「毫無疑問地，我跟妻子蘿賓能夠為了參加高球賽準備行李非常興奮，同時我們內心也百感交集，就是現在也沒有可以像過去那樣打包的行李。」

「我努力找看看有沒有剩下的球桿套，兒子給了我果嶺叉。然後我心想：『噢，我沒有足夠的設備去打一場高爾夫正式賽事。』所以心情覺得有些起伏。」洛夫三世這麼說。

祝融摧毀了珍貴的家園，所幸事情發生時洛夫三世一家不在屋子裡，因此無人受傷，他表示，火災發生在清晨5點，地點是家中車庫，當時他跟妻子已經被鬧鐘叫醒，努力想用滅火器阻止火勢，可是火勢太大，他們只能求助消防隊，最近接受《高爾夫文摘》訪問時洛夫三世說：「當時感覺像永遠那麼久，我們只能站在那裡看著房子被燒毀。」

他們的房子佔地1萬2000平方英呎，有三層樓高，短短半小時就被火勢摧毀，許多洛夫三世高球生涯的紀念品付之一炬，包括2016年複製獎盃等，最近他們在舊家同一個地區買了新家，還在思考下一步，他回應：「我們的人生已經受到很多祝福，過去幾個月我們也感受到家人、朋友的愛。雖然還沒安頓好，還需要些時間準備，但我們已經向前看，擁有家人的支持，很開心回到球場看到各位老朋友。」

(中時 )