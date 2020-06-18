鄭希怡受訪坦言討厭Jasper。（圖／翻攝自微博）

36歲應采兒10年前和大她16歲的「山雞哥」陳小春結婚，日前夫妻倆生二胎心願達成，迎來二兒子「Hoho」，最近應采兒閨密鄭希怡上節目，竟自曝其實不喜歡應采兒的大兒子「Jasper」，原來是應采兒當時剛當媽，鄭希怡感覺姊妹被Jasper搶走才大吃醋。

鄭希怡過去曾擔任陳冠希歌曲〈越來越愛你〉女主角，2002年她和劉思惠及蔣雅文組成少女團體出道，她與應采兒有著多年好交情，近日她上節目則坦言，還沒生女兒當媽前一度對Jasper不滿，直說：「我覺得我們（跟應采兒）見的時間又少，所以我不喜歡她兒子（Jasper）」。

談到過去那段不開心的日子，鄭希怡還直言：「我常會覺得她兒子（Jasper）把我的姊妹給搶了」，而鄭希怡後來與化妝師男友Andy結婚，2015年生下女兒「梁浸浸」，同步當媽後，鄭希怡又說：「我發現其實她（應采兒）在我前面生真好，我什麼都可以問她」，兩人從姊妹一起進入人生下個階段，更像家人，有人問鄭希怡搶走應采兒的應該算是陳小春？她則說：「老公年紀大了也會走，或者年紀不大也會走」，笑翻網友。

(中時電子報)