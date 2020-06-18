任天堂(Nintendo)與寶可夢公司(The Pokémon Company)透過 6 月 17 日的「Pokémon Presents」發表會公布了多款遊戲新作，帶動任天堂的股價在週三創下新高點。無論你是手機用戶，還是 Switch 玩家，或是支持任天堂多年的死忠粉絲，本次的更新亮點都可望讓你心得滿足。

Pokémon Presents | 6.17.20

把刷牙變成遊戲的《Pokémon Smile》App。(摘自YouTube)

《Pokémon Smile》

這是一款專為兒童推出的 App。對於父母來說，想要讓小朋友好好刷牙，可說是天天都要面對的挑戰之一。透過《Pokémon Smile》，可以寓教於樂，透過手機的鏡頭指導小朋友好好刷牙，並且可藉此收集寶可夢，讓小朋友不要討厭刷牙。這是一款免費，而且沒有內購(IAP)機制的應用程式，已經在 App Store 以及 Google Play 商店推出，換句話說 iPhone 以及 Android 手機用戶都可立即下載體驗。

結合經營元素的益智遊戲《Pokémon Café Mix》，預計 6 月 25 日推出

《Pokémon Café Mix》

這是一款支援 Switch、iOS 以及 Android 平台的益智遊戲。《Pokémon Café Mix》結合經營與益智消除遊戲的元素，玩家是擔任咖啡廳的店長，必須要透過益智消除遊戲通關，來招待咖啡店的客人。客人就是玩家們熟悉的各種寶可夢，讓《Pokémon Café Mix》整體充滿了可愛畫風。當與寶可夢之間的欽慕密度增加，他們將會變成咖啡廳的店員，並且透過獨家技能來協助玩家通關。咖啡廳也會隨著等級、規模而逐漸擴張。目前，在 App Store 以及 Google Play 都提供了《Pokémon Café Mix》預定功能，預計在 6 月 25 日就可遊玩。

New Pokemon Snap - Official Reveal Trailer

《New Pokémon Snap》

這則是一款專為 Switch 推出的遊戲。明顯是復刻 1999 年在 Nintendo 64(N64) 上推出的《神奇寶貝即可拍》遊戲。過程中玩家需要擔任協助大木博士拍攝寶可夢各種姿態的攝影師，以拍出高評價的照片為目標。目前還沒有宣布上市時間。

In 2020, Mega Evolution will be coming to Pokémon GO! You can look forward to meeting Mega-Evolved Pokémon in the real world! #PokemonGO pic.twitter.com/o25v1onTaT — Pokémon GO (@PokemonGoApp) June 17, 2020

《Pokémon GO》

針對經典手遊《Pokémon GO》，官方則是宣布 Mega 進化的寶可夢將會加入在遊戲中，翻轉玩家的體驗。究竟將會以怎樣的形態出現，或許可以在官方宣布的下一場重要活動中揭曉。官方預計 6 月 24 日將會發表另一個重大項目，使用者們可以關注。

(科技)