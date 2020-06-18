桃園八德大型百貨零售商場「廣豐新天地」；為求營運轉型、活化資產並充實長期轉型之營運資金，廣豐(1416)於今(18)日，委託CBRE世邦魏理仕公開標售，底價48.6億元，7月22開標，而廣豐未來採以售後回租方式，提供穩定收益，將為該案是否能標脫，增添利多。

「廣豐新天地」為廣豐實業旗下所持有，為營業面積逾1萬6千坪中大型商場（建築總面積近3萬2千坪），以量販店、主題餐飲及娛樂設施為主體的區域型商場，自2017年開幕以來，已成為桃園七大商圈指標性的商場之一。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，「廣豐新天地」開幕三年以來已成為桃園八德市及鄰近社區居民高度仰賴的生活娛樂中心，持續挹注廣豐公司獲利表現，更象徵集團多角化經營的重要戰略意義。

三月初傳出擬以處分的消息曝光後已引發產業圈一陣騷動；商場具備人潮磁吸力，租客穩定下收益豐厚更令市場矚目。

商仲業者分析，該商場標售案會採取售後回租方式，原因在於主要資產價值來自營運，以及市場游資充沛、停泊在不動產的需求增加，不動產價格獲利較高，趁時機好獲利了結，現金落袋為安，預估關注收益型的金融壽險業、或是REITS等著眼資產管理將是潛在買方。

根據世邦魏理仕研究部統計，觀察2019年大型交易案例，除自用型買方剛性需求支撐整體買盤，投資型買方亦積極購入核心資產，此外，值得一提的是，保險業者積極搶進商用地產，包括工業地產、倉儲物流、商辦以及零售商場，也因台北市中心房東惜售投資標的稀少，部分壽險公司已將目光轉往台北以外的投資機會，積極佈局程度由交易單價屢創新高便能窺知一二。

(中時電子報)