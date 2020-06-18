中鋼開出8月份內銷盤價，全面調漲各項產品價格，包括熱軋鋼板、熱軋軋延料和一般料、冷軋一般料、電磁鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料等產品，平均每公噸漲600～1,200元，平均漲幅3.7％。

中鋼一○九年六月十八日召開八月份內銷鋼品盤價會議，會中決議，隨著歐美、亞洲新冠疫情趨緩，各國政府開始解除封鎖措施，各產業陸續復工帶動生產動能，下半年全球經濟可望從谷底復甦。國際鐵礦砂因受巴西礦場減產及大陸港口鐵礦庫存明顯去化帶動，價格創近期新高，已突破100美元/噸大關，趨勢仍向上攀升。大陸鋼市內需強勁，社會及重點鋼企庫存由高峰下降40%，有效推升當地流通行情。寶武、鞍鋼等主力鋼廠七月份盤價大漲約40美元/噸，日、韓、印、俄同步推升30美元/噸以上，越南河靜鋼廠亦開漲盤，國際鋼市展望樂觀。

中鋼表示，鋼鐵主要下游產業如汽車與房地產等消費市場逐漸重拾成長動能，將有助台灣鋼市後續發展，考量鐵礦與廢鋼等煉鋼成本及下游客戶競爭力，本公司八月份內銷鋼品盤價作適度調漲，平均調幅+3.7%

(工商 )