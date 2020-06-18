關廟森呼吸寵物農場吸引不少民眾，帶著毛小孩前往。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

山上花園水道博物館由毛小孩擔任園長。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

防疫期間不出門，不只大人小孩悶壞，甚至連毛小孩也跟著無法出門。台南市政府觀旅局盤點多處適合與毛小孩一同出遊的景點，不只大人小孩流連忘返，家中的毛小孩也能盡情玩耍。

台南市政府觀旅局指出，若是嚮往山區休閒農場，有官田葫蘆埤自然生態公園、後壁烏樹林文化園區、東山仙湖農場、南元花園休閒農場、關廟森呼吸寵物農場、虎頭埤風景區等多處景點。其中，關廟森呼吸寵物農場是為毛小孩打造的寵物農場，擁有開放式的戲水區、毛孩自助澡堂，可謂寵愛毛孩到極致的狗貓天堂。

而若是想往海邊跑，觀旅局也彙整七股鹽山、七股遊客中心、北門水晶教堂、北門遊客中心、北門雙春濱海遊憩區（愛莊園）、安平寵物公園等景點。其中，安平寵物公園擁有完善的寵物運動設施，旁邊的鹽水溪自行車道，也是帶毛孩騎單車，飽覽安平風光的好去處。

最後，觀旅局也盤點特色景區如柳營德元埤荷蘭村、仁德奇美博物館、山上花園水道博物館等，都是能讓主人與寵物狂拍照的網美景點。其中，山上花園水道博物館外園區中有為毛孩專門打造寵物遊戲區，從空中俯瞰，會發現寵物遊戲區外型是隻可愛的柴犬，更逗趣的是，花園水道博物館的園長是由毛小孩擔任，圈粉無數毛爸毛媽，成為必去景點。

台南市政府觀遊局長郭貞慧表示，帶毛孩到四處走走，是每位毛爸毛媽的期待，除以上景點，新營天鵝湖、長勝營區、南瀛綠都心、北門井仔腳瓦盤鹽田、麻豆總爺藝文中心、大內走馬瀨農場、中興大學新化林場、安平林默娘公園、漁光島、台南市各大公園等，也都是絕佳景點，因此快帶著毛小孩來趟府城之旅。

(中時 )