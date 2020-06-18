近期國際原料價格飆漲以及國際鋼價走揚，中鋼(2002)今日開出8月內銷盤價也呈現連續第二個月調漲，熱軋一般料每公噸漲900元，整體漲幅擴大至3.7%。

隨著歐美、亞洲新冠疫情趨緩，各國政府開始解除封鎖措施，各產業陸續復工帶動生產動能，預計下半年全球經濟可望從谷底復甦。

中鋼指出，國際鐵礦砂因巴西礦場減產及大陸港口鐵礦庫存明顯去化帶動，價格創近期新高，已突破每公噸100美元大關，趨勢仍向上。大陸鋼市內需強勁，社會及重點鋼企庫存由高峰下降40%，有效推升當地流通行情。寶武、鞍鋼等主力鋼廠7月盤價大漲約每公噸40美元，日、韓、印、俄同步推升每公噸30美元以上，越南河靜鋼廠亦開漲盤，國際鋼市展望樂觀。

中鋼進一步表示，鋼鐵主要下游產業如汽車與房地產等消費市場逐漸重拾成長動能，將有助台灣鋼市後續發展，考量鐵礦與廢鋼等煉鋼成本及下游客戶競爭力，8月內銷鋼品盤價適度調漲，平均調幅3.7%；其中，熱軋鋼板每公噸大漲1,200元，熱軋軋延料每公噸漲600元，熱軋一般料每公噸漲900元，冷軋一般料每公噸漲900元，電磁鋼捲每公噸漲1,000元，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料每公噸漲900元。

先前隨著國際鋼價止跌，中鋼7月鋼價止跌反彈，平均漲幅1.87%。中鋼開月盤的產品中，7月僅電磁鋼捲價格持平，熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料，以及冷軋一般料、熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料均為每噸漲450元。中鋼認為整體鋼市轉正確立，加上下半年為產業傳統旺季，鋼鐵需求回復可期。

中鋼今年改為單月盤及季盤並行；7月內銷盤價止跌回升，平均漲幅1.87%。但季盤在第二季走升後，第三季回檔，平均跌2.05%。

(時報資訊)