台股高價股再現生力軍!亞系外資看好矽力-KY(6415)在大陸拚半導體自製化的趨勢下，2025年前市佔率成長可期，一口氣將其目標價上調到2000元大關。

美中關係瞬息萬變，亞系外資表示，看好矽力-KY受惠於大陸半導體自製化的趨勢，透過中高階產品搶進大陸電源管理IC(PMIC)市佔率，將矽力-KY目標價由1503元一口氣調高至到2400元，更看好矽力-KY股價還存在4成的上漲空間，評等維持「買進」。

亞系外資表示，今年大陸的電源管理IC市場整體規模上看120億美元，相較去年成長約5%，預估2020年至2024年年複合成長率將達9%，矽力-KY積極搶進大陸電源管理IC(PMIC)市場，市佔率將從目前1.4%成長到2024年將達5,3%，預估2020年至2024年的營收及每股盈餘的年複合成長率分別達30%及34%。

另外，亞系外資也說，假設全球IDM廠商在中國市占率由目前的85%到2024年降到55%，則有利於矽力-KY在2025年在大陸當地供應鏈比重市占率達25%，則預估矽力-KY 2020年至2024年的營收及獲利年複合成長率將分別達42%及48%。

矽力-KY今股價開高走高，最高一度站上漲停1850元，終場股價收在1770元。

(時報資訊)